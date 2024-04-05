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Анекдот дня: Паваротти фальшивит и картавит

Анекдот дня: Паваротти фальшивит и картавит

Всем доброго утра! Вот вам несколько свежих анекдотов, чтобы начать день на позитиве с минуткой юмора.

— Абрам, не пойму, почему все кричат: «Паваротти — талант! Ах, какой голос!» Он же фальшивит и картавит.

— А ты что, был на его концерте?

— Да, нет, мне вчера Моня напел.

*****

— Это правда, что в Одессе всегда отвечают вопросом на вопрос?

— Кто вам это сказал?!

*****

Одесса, тихий дворик, в окне скучающий Семён. Он обращается к прохожему:

— Жора, таки вы куда?

— Да нет, я домой!

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