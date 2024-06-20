Анекдот дня: что готовит Соня Моне и шо съела в ресторане Софочка

Анекдот дня: что готовит Соня Моне и шо съела в ресторане Софочка

Привет, одесситы! Настрой у всех боевой? Ну, а если это не совсем так, то давайте срочно это исправлять! Например, с помощью утренней порции позитива от «Одесской жизни».

Ну и, само собой, завтрака всем вкусного, кофе бодрящего и ароматного, а после рабочего дня – и ужина приятного. У кого-то – в кругу семьи, а у кого-то… Как знать-как знать!..

– Сонечка, и шо у нас сегодня на ужин?
– Шо за вопросы?! Курочка.
– Ой-вэй, скоро от курятины у меня начнут расти перья!
– Моня, таки давай буду готовить говядину, шоб у тебя начали расти рога!

Официант и курица

***

Изя, а вы знаете, шо у царя Соломона было 900 жён. Интересно, а чем он их кормил?
– Меня, Сёма, больше интересует другое – а сам-то он кушать таки успевал?

***

Софочка Циперович в ресторане спрашивает своего спутника, который изучает только что поданный счёт:
– Наум Соломонович, шо вы так побледнели? Неужели я шо-нибудь не то съела?

Карикатура про ресторан

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