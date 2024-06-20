Анекдот дня: що готує Соня Моне і що з’їла в ресторані Софочка

Анекдот дня: що готує Соня Моне і що з’їла в ресторані Софочка

Привіт, одесити! Настрій у всіх бойовий? Ну а якщо це не зовсім так, то давайте терміново це виправляти! Наприклад, за допомогою ранкової порції позитиву від «Одеського життя».

Ну і, само собою, сніданку всім смачної, кави бадьорої та ароматної, а після робочого дня – і вечері приємної. У когось – у родинному колі, а у когось… Як знати-як знати!

– Сонечко, і шо у нас сьогодні на вечерю?
– Шо за питання?! Курочка.
– Ой-вей, скоро від курятини в мене почнуть рости пір’я!
– Моня, таки давай готуватиму яловичину, щоб у тебе почали рости роги!

Офіціант та курка

***

Ізя, а ви знаєте, що у царя Соломона було 900 дружин. Цікаво, а чим він їх годував?
– Мене, Сема, більше цікавить інше – а сам він їсти таки встигав?

***

Софочка Циперович у ресторані запитує свого супутника, який вивчає щойно поданий рахунок:
– Науме Соломоновичу, шо ви так зблідли? Невже я шо-небудь не те з’їла?

Карикатура про ресторан

Хочете більше анекдотів, вам сюди:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk