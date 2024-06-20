Анекдот дня: що готує Соня Моне і що з’їла в ресторані Софочка

Привіт, одесити! Настрій у всіх бойовий? Ну а якщо це не зовсім так, то давайте терміново це виправляти! Наприклад, за допомогою ранкової порції позитиву від «Одеського життя».
Ну і, само собою, сніданку всім смачної, кави бадьорої та ароматної, а після робочого дня – і вечері приємної. У когось – у родинному колі, а у когось… Як знати-як знати!
– Сонечко, і шо у нас сьогодні на вечерю?
– Шо за питання?! Курочка.
– Ой-вей, скоро від курятини в мене почнуть рости пір’я!
– Моня, таки давай готуватиму яловичину, щоб у тебе почали рости роги!
***
Ізя, а ви знаєте, що у царя Соломона було 900 дружин. Цікаво, а чим він їх годував?
– Мене, Сема, більше цікавить інше – а сам він їсти таки встигав?
***
Софочка Циперович у ресторані запитує свого супутника, який вивчає щойно поданий рахунок:
– Науме Соломоновичу, шо ви так зблідли? Невже я шо-небудь не те з’їла?
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