Анекдот дня: що готує Соня Моне і що з’їла в ресторані Софочка

Ну і, само собою, сніданку всім смачної, кави бадьорої та ароматної, а після робочого дня – і вечері приємної. У когось – у родинному колі, а у когось… Як знати-як знати!

– Сонечко, і шо у нас сьогодні на вечерю?

– Шо за питання?! Курочка.

– Ой-вей, скоро від курятини в мене почнуть рости пір’я!

– Моня, таки давай готуватиму яловичину, щоб у тебе почали рости роги!

***

Ізя, а ви знаєте, що у царя Соломона було 900 дружин. Цікаво, а чим він їх годував?

– Мене, Сема, більше цікавить інше – а сам він їсти таки встигав?

***

Софочка Циперович у ресторані запитує свого супутника, який вивчає щойно поданий рахунок:

– Науме Соломоновичу, шо ви так зблідли? Невже я шо-небудь не те з’їла?

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