Анекдот дня: что Софочка приготовила на обед

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!
— Софочка! И шо у нас сегодня на обед?
— Гороховый суп с той недели.
— А на второе?
— Активированный уголь…
*****
— Абрамчик, милый, можно мне задать тебе один вопрос?
— Какой именно?
— Когда ты, наконец, пригласишь меня в ресторан?
— Тогда нельзя.
*****
— Фима, ты слышал, таки доктора открыли такую болезнь, шо лечится только коньяком…
— Да шо ты говоришь?! И где можно подцепить эту шикарную болезнь?
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