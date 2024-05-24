Анекдот дня: что Софочка приготовила на обед

— Софочка! И шо у нас сегодня на обед?

— Гороховый суп с той недели.

— А на второе?

— Активированный уголь…

*****

— Абрамчик, милый, можно мне задать тебе один вопрос?

— Какой именно?

— Когда ты, наконец, пригласишь меня в ресторан?

— Тогда нельзя.

*****

— Фима, ты слышал, таки доктора открыли такую болезнь, шо лечится только коньяком…

— Да шо ты говоришь?! И где можно подцепить эту шикарную болезнь?

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