Анекдот дня: чем Тётя Циля занимается в Одессе

— Тётя Циля, таки чем вы занимаетесь в Одессе?

— У меня своё дело!

— И шо такое?

— Мы с соседками делаем у подъезда новости!

*****

Абрам лежит постели с Сарой и наблюдает, как она капает глазные капли: две капли в левый глаз, две капли в правый и две между ног.

Абраша спрашивает:

— А туда-то зачем?

Сара отвечает:

— Так она тоже давно ничего не видела.

*****

Звонок в одесское риэлторское агентство:

— Алло! Срочно хочу снять квартиру с порядочной девушкой! С евроремонтом и мебелью, в районе Аркадии, цена не имеет значения!

— Прекрасно! У нас до вас есть пара шикарных вариантов. Одно уточнение: порядочная девушка таки ваша или наша?

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