Анекдот дня: чем Тётя Циля занимается в Одессе

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!
— Тётя Циля, таки чем вы занимаетесь в Одессе?
— У меня своё дело!
— И шо такое?
— Мы с соседками делаем у подъезда новости!
*****
Абрам лежит постели с Сарой и наблюдает, как она капает глазные капли: две капли в левый глаз, две капли в правый и две между ног.
Абраша спрашивает:
— А туда-то зачем?
Сара отвечает:
— Так она тоже давно ничего не видела.
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Звонок в одесское риэлторское агентство:
— Алло! Срочно хочу снять квартиру с порядочной девушкой! С евроремонтом и мебелью, в районе Аркадии, цена не имеет значения!
— Прекрасно! У нас до вас есть пара шикарных вариантов. Одно уточнение: порядочная девушка таки ваша или наша?
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