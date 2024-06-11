Анекдот дня: чим Тітка Циля займається в Одесі

Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі та заряджайтеся позитивом на весь день!
— Тітонько Цилю, таки чим ви займаєтеся в Одесі?
— У мене своя справа!
— І шо таке?
— Ми з сусідками робимо біля під’їзду новини!
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Абрам лежить у ліжку з Сарою і спостерігає, як вона капає очні краплі: дві краплі в ліве око, дві краплі в праве і дві між ніг.
Абраша запитує:
— А туди-то навіщо?
Сара відповідає:
— Так вона теж давно нічого не бачила.
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Дзвінок в одеське ріелторське агентство:
— Алло! Терміново хочу зняти квартиру з порядною дівчиною! З євроремонтом і меблями, в районі Аркадії, ціна не має значення!
— Чудово! У нас до вас є кілька шикарних варіантів. Одне уточнення: порядна дівчина таки ваша чи наша?
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