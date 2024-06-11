Анекдот дня: чим Тітка Циля займається в Одесі

— Тітонько Цилю, таки чим ви займаєтеся в Одесі?

— У мене своя справа!

— І шо таке?

— Ми з сусідками робимо біля під’їзду новини!

*****

Абрам лежить у ліжку з Сарою і спостерігає, як вона капає очні краплі: дві краплі в ліве око, дві краплі в праве і дві між ніг.

Абраша запитує:

— А туди-то навіщо?

Сара відповідає:

— Так вона теж давно нічого не бачила.

*****

Дзвінок в одеське ріелторське агентство:

— Алло! Терміново хочу зняти квартиру з порядною дівчиною! З євроремонтом і меблями, в районі Аркадії, ціна не має значення!

— Чудово! У нас до вас є кілька шикарних варіантів. Одне уточнення: порядна дівчина таки ваша чи наша?

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