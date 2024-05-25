Анекдот дня: чем Боря удивил свою маму

Боря решил удивить маму. Позвонил ей и спросил, надела ли она шапку.

*****

На Привозе:

— Сарочка, выберите мне пару селедочек с икрой.

— Вот здрастье! Мне шо, сбегать и УЗИ им сделать?!

*****

— Фима, ну ты же юрист, ты же должен знать, шо можно, а шо таки нельзя.

— Моня, я юрист, и я таки прекрасно знаю, как можно, когда нельзя…

У нас есть и другие анекдоты: