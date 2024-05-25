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Анекдот дня: чем Боря удивил свою маму

Анекдот дня: чем Боря удивил свою маму

Доброе утро всем нашим читателям! Новая суббота уже вступила в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро выходного дня, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, наслаждайтесь нашими анекдотами, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!

Боря решил удивить маму. Позвонил ей и спросил, надела ли она шапку.

*****

На Привозе:

— Сарочка, выберите мне пару селедочек с икрой.
— Вот здрастье! Мне шо, сбегать и УЗИ им сделать?!

*****

— Фима, ну ты же юрист, ты же должен знать, шо можно, а шо таки нельзя.
— Моня, я юрист, и я таки прекрасно знаю, как можно, когда нельзя…

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