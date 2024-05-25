Анекдот дня: чим Боря здивував свою маму

Доброго ранку всім нашим читачам! Нова субота вже вступила у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок вихідного дня, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, насолоджуйтеся нашими анекдотами, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день!
Боря вирішив здивувати маму. Зателефонував їй і запитав, чи одягла вона шапку.
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На Привозі:
— Сарочка, виберіть мені пару оселедців з ікрою.
— От здрастя! Мені шо, збігати й УЗД їм зробити?!
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— Фімо, ну ти ж юрист, ти ж маєш знати, шо можна, а шо таки не можна.
— Моня, я юрист, і я таки прекрасно знаю, як можна, коли не можна…
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