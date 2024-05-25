Анекдот дня: чим Боря здивував свою маму

Боря вирішив здивувати маму. Зателефонував їй і запитав, чи одягла вона шапку.

*****

На Привозі:

— Сарочка, виберіть мені пару оселедців з ікрою.

— От здрастя! Мені шо, збігати й УЗД їм зробити?!

*****

— Фімо, ну ти ж юрист, ти ж маєш знати, шо можна, а шо таки не можна.

— Моня, я юрист, і я таки прекрасно знаю, як можна, коли не можна…

У нас є й інші анекдоти: