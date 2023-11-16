Анекдот дня про Розу, Сару и платье

Доброе утро, одесситы! Желаем сегодня нашим читателям хорошего настроения, заряда бодрости и положительного настроя на рабочий день. «Одесская жизнь» предлагает традиционный утренний анекдот:
Одесса. Парк. Встреча двух приятельниц:
— Роза, как тебе нравится мое новое платье?
— Извини, Сара, я спешу. Мне сейчас не до скандалов!
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