Анекдот дня про Розу, Сару и платье

Анекдот дня: почему Софа прячет столовое серебро? Доброе утро, одесситы! Только середина трудовой недели, погода стала по-настоящему осенней, отопление в квартиры еще не всем дошло… Поэтому «Одесская жизнь» стоит на страже вашего хорошего настроения и дарит порцию традиционного утреннего позитива. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня про бизнес Рабиновича Доброе утро, одесситы! Рабочая неделя набирает обороты, все на пике активности. Чтобы быть на пике бодрости — подкрепляемся чашкой кофе. А «Одесская жизнь» подарит порцию утреннего позитива. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: кем работает жена Сёмы Доброе утро, неунывающие одесситы! Несмотря на то, что враг пытается периодически строить нам козни, духом не падаем и свое дело спокойно делаем, верно? И на ЗСУ донатить, конечно же, не забываем. ПОДРОБНЕЕ