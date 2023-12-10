Анекдот дня: навіщо Розі Марківні посміхатися?

І ще дуже добре розпочати день із посмішки. І взагалі усміхатися частіше. Та не всі так вважають – он, у порадника героїні нашого сьогоднішнього анекдоту є своя думка щодо цього. А чи слідувати йому, кожен вирішує сам:

Роза Марківна зібралася робити підтяжку:

– Лікарю, я зможу потім посміхатися?

– Ви одружені?

– Ні.

– Ви багаті?

– Ні…

– Ну і якого біса вам посміхатися?..

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