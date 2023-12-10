Анекдот дня: навіщо Розі Марківні посміхатися?

З доброго недільного ранку, безжурні одесити! І нехай погода груднева нас не надто радує ясним сонечком (хоча все ще можливо), нехай вихідний вам це не зіпсує.
І ще дуже добре розпочати день із посмішки. І взагалі усміхатися частіше. Та не всі так вважають – он, у порадника героїні нашого сьогоднішнього анекдоту є своя думка щодо цього. А чи слідувати йому, кожен вирішує сам:
Роза Марківна зібралася робити підтяжку:
– Лікарю, я зможу потім посміхатися?
– Ви одружені?
– Ні.
– Ви багаті?
– Ні…
– Ну і якого біса вам посміхатися?..
Ще більше анекдотів є у нас:
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