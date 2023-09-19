Анекдот дня: рецепт похудения от Розы

Доброе утро, одесситы! И с очередным всем рабочим днем!
Понемногу просыпаемся. Делаем зарядку, потом делаем кофе — это для бодрости тела. А для бодрости духа рекомендуем начинать день с нашего традиционного одесского анекдота:
Беседуют соседки в одесском дворике:
— А мне Роза рассказала про жвачку для похудения. Купила ее — и три размера за месяц скинула!
— Шо, челюсти склеились?
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