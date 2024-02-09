Анекдот дня: зачем мадам Рабинович побила мужа?

Всем доброе утро! Ночь прошла спокойно? И это здорово. И пусть наступившая пятница окажется лучше, чем понедельник, вторник, среда и четверг вместе взятые. А для настроения ловите свежий одесский анекдот.
Как известно, в каждой семье бывают, скажем так, разногласия. Случились они и у супругов Рабиновичей. Вот только реализовывать на практике метод мадам Рабинович мы вам все же не посоветуем!..
Госпожа Рабинович, зачем Вы побили своего мужа?
– Да не била я его, так… пыталась до него достучаться.
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