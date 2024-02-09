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Анекдот дня: навіщо мадам Рабінович побила чоловіка?

Анекдот дня: навіщо мадам Рабінович побила чоловіка?

Всім доброго ранку! Ніч минула спокійно? І це чудово. І нехай п’ятниця виявиться кращою, ніж понеділок, вівторок, середа і четвер разом узяті. А для настрою ловіть новий одеський анекдот.

Як відомо, у кожній родині бувають, скажімо так, розбіжності. Сталися вони й у подружжя Рабіновичів. Ось тільки реалізовувати на практиці метод мадам Рабінович ми вам все ж таки не порадимо!

– Мадам Рабінович, навіщо Ви побили свого чоловіка?

– Та не била я його, так… намагалася до нього достукатися.

Сварка з чоловіком

Суперечка з дружиною

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Редакція ПРОФІЛЬ

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