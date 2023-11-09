Анекдот дня: почему Моня не дарит Циле цветы?

Анекдот дня про Фортуну и Фемиду Доброе утро, одесситы! Сегодня нам обещают пасмурную погоду и даже немного осадков. Но что нам погода, если с самого утра дозу утреннего позитива дарит «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: сколько лет стукнуло Саре? Доброе утро, Одесса! Что-то осень разошлась и по утрам уже не только прохладно, но и сыро. Поэтому утренним чаем не столько бодримся, сколько греемся. А также получаем утреннюю порцию позитива от «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как маленький Мойша мёд покупал Доброе утро, мы из Одессы! Всех с началом новой трудовой недели, и пусть она окажется хоть в чем-то, да лучше предыдущей. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как Моня у Софки прощения просил Утро доброе, не унывающие одесситы! В этот воскресный день пожелаем-ка мы вам не только отдохнуть как следует от трудовых будней, но и провести это время с пользой для души и тела. А уж как именно, решать вам. ПОДРОБНЕЕ