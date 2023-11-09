Анекдот дня: почему Моня не дарит Циле цветы?

Доброе утро, одесситы! Четверг вступает свои права и до конца рабочей недели остается два дня. Поэтому планы про теплый плед и книжку оставляем на выходные, а сейчас бодримся чашкой кофе и улыбаемся утреннему анекдоту от «Одесской жизни».
— Моня, почему ты не даришь мне цветы?
— Циля, я подарил тебе весь мир! Иди нюхай цветы на улицу!
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