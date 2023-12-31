Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: про тайну Рабиновича

Анекдот дня: про тайну Рабиновича

С последним днем уходящего года, одесситы! Предпраздничное настроение, мягко говоря, не очень. Наши соседи продолжают террор, сея ужас и панику. «Одесская жизнь» взяла на себя смелость немного разбавить серые мысли традиционным утренним анекдотом.

— Как по-вашему, Рабиновичу можно доверить тайну?

— Вполне. Четыре года назад ему повысили зарплату, а его жена до сих пор не знает об этом.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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