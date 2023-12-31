Анекдот дня: про тайну Рабиновича

Всех с добрым утром! Пора просыпаться, взбодриться и браться за работу с мыслью, что уже наконец пятница, а впереди Новый год. «Одесская жизнь» желает мира и благополучия в ваших семьях и предлагает порцию утреннего позитива:
А еще пожелаем-ка мы вам благополучия и мира в ваших семьях. Как этого добиться? Ну, хотя бы внимательно выслушивать своих родных, любимых и близких. А вот вам и наглядный пример:
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Доброе утро, одесситы! Все верят в те или иные приметы. Например, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому продолжаем готовиться к праздникам — осталось каких-то три дня. А в какие приметы верите Вы?
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Доброе утро, одесситы! Главное на Новый год — это, конечно, накрыть стол. Вот только придерживаться традиции становится все сложнее, ведь цены не стоят на месте. Особенно это ощущается перед праздниками. Но в Одессе умеют продать любой товар. Об этом — наш традиционный утренний анекдот.
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Доброе утро, одесситы! Еще пять дней – и встречаем самый яркий праздник! Вы уже выбрали подарки детям? Помните, что новогодние праздники для наших чад — это настоящие чудо и ожидания у них о-о-очень большие!
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Всем привет и, можно сказать, с праздником, с новым (если можно так выразиться) Рождеством! Ведь как бы то ни было, а чем больше праздников, тем лучше, верно? А для еще более праздничного настроения вот вам немного одесского юмора.
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