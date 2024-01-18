Анекдот дня: в чем разница между женой и брюками

Доброе утро, Одесса! После нескольких морозных дней сегодня в Одессе прогнозируют теплую погоду — одеваться можно легче. А наш традиционный утренний анекдот тоже будет про элемент гардероба:
Делится Рабинович своими наблюдениями:
– Знаете, Семен Маркович, брюки гораздо важнее жены. Есть много мест, куда Вы можете прийти без своей жены, но куда совсем невозможно прийти без брюк.
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