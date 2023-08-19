Анекдот дня: случай в одесской парикмахерской

Доброе утро, одесситы! Долгожданные выходные уже наступили. И самый лучший способ настроить себя на хороший отдых – начать день с улыбки. Именно для этого мы публикуем новый анекдот.
В одесскую парикмахерскую заходит мужчина с ребенком.
– Постричь? Побрить? – спрашивает парикмахер.
– И то, и другое, – отвечает мужчина.
После того, как мастер заканчивает, мужчина говорит:
– А теперь постригите малыша, а я пока схожу за газетой.
Проходит много времени, а мужчины нет.
– Куда же пропал твой отец, – потеряв терпение, набрасывается парикмахер на мальчика.
– Это совсем не мой папа, – испуганно отвечает мальчик. – Этот дядя подошел ко мне на улице и спросил: «Хочешь бесплатно постричься?»
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