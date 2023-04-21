Анекдот дня: откуда взялся фингал у Фимы

Привет, неунывающие одесситы! Да, погода нас что-то не радует, но не будем падать духом: ведь и весна таки наступит, и наша долгожданная Победа (как знать!) уже не за горами…
А пока что идет пасхальная неделя, а это – самое подходящее время для добрых дел. Так что снова посоветуем внимательнее присмотреться, кто из ваших близких нуждается в вашей хотя бы моральной поддержке.
Но при этом и некоторые «меры безопасности» соблюдать все же следует, дабы не пострадать, как герой нашего сегодняшнего анекдота:
– Фима, откуда у вас фингал?
– За добрые дела! Вчера спас одну даму из воды, начал делать искусственное дыхание и тут пришла моя Сарочка!
– Ой-вэй! А где это было – на Ланжероне или в Отраде?
– Та… Дома в нашей ванне!
У нас есть еще больше анекдотов:
- Кого таки боится храбрый Мойша?
- Про Сему и ночное удовольствие;
- Что делать если муж пошел налево?
- Анестезиолог Гоша попал впросак;
- Как Яша Рабинович салон связи посетил.