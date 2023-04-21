Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: откуда взялся фингал у Фимы

Анекдот дня: откуда взялся фингал у Фимы

Привет, неунывающие одесситы! Да, погода нас что-то не радует, но не будем падать духом: ведь и весна таки наступит, и наша долгожданная Победа (как знать!) уже не за горами…

А пока что идет пасхальная неделя, а это – самое подходящее время для добрых дел. Так что снова посоветуем внимательнее присмотреться, кто из ваших близких нуждается в вашей хотя бы моральной поддержке.

Но при этом и некоторые «меры безопасности» соблюдать все же следует, дабы не пострадать, как герой нашего сегодняшнего анекдота:

– Фима, откуда у вас фингал?

– За добрые дела! Вчера спас одну даму из воды, начал делать искусственное дыхание и тут пришла моя Сарочка!

– Ой-вэй! А где это было – на Ланжероне или в Отраде?

– Та… Дома в нашей ванне!

Когда у соседки нет воды

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Редакция ПРОФИЛЬ

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