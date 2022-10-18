Анекдот дня: Роза Львовна и двоечник Моня

Доброе утро, Одесса! Вчерашний понедельник снова выдался днем не очень простым: и дронами нас пытались достать, и ракетами бить… Но мы таки не унываем, дело свое делаем, ВСУ помогаем и Победу постепенно приближаем.

А для утреннего «разгона» ловите наш одесский анекдот:

…Роза Львовна курит на балконе и наблюдает за соседским Моней, который старательно выводит баллончиком на асфальте во дворе пятиэтажки метровыми буквами крик души: «СОФКА ПРАСТИ…»

Роза Львовна:

– Эй, двоечник, во втором слове ошибка. Там не «А», там «О»!!!

– Та не, тётя Роза, всё там правильно. Я таки ещё не дописал.

– Ля, ну таки вы посмотрите на этого идиёта! Слово, которое ты не дописал, тоже через «О»…

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