Анекдот дня: Роза Львовна и двоечник Моня

Доброе утро, Одесса! Вчерашний понедельник снова выдался днем не очень простым: и дронами нас пытались достать, и ракетами бить… Но мы таки не унываем, дело свое делаем, ВСУ помогаем и Победу постепенно приближаем.
А для утреннего «разгона» ловите наш одесский анекдот:
…Роза Львовна курит на балконе и наблюдает за соседским Моней, который старательно выводит баллончиком на асфальте во дворе пятиэтажки метровыми буквами крик души: «СОФКА ПРАСТИ…»
Роза Львовна:
– Эй, двоечник, во втором слове ошибка. Там не «А», там «О»!!!
– Та не, тётя Роза, всё там правильно. Я таки ещё не дописал.
– Ля, ну таки вы посмотрите на этого идиёта! Слово, которое ты не дописал, тоже через «О»…
Другие одесские анекдоты:
- Секрет экономии Мони;
- Разговор двух одесситок, или все мужики сво…
- Татуировка Розы Марковны;
- Встретились две одесситки;
- Два еврея пришли в публичный дом.