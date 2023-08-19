Анекдот дня: випадок в одеській перукарні

Доброго ранку, одесити! Довгоочікувані вихідні вже настали. І найкращий спосіб налаштувати себе на гарний відпочинок – розпочати день з посмішки. Саме для цього ми й публікуємо новий анекдот.

До одеської перукарні заходить чоловік з дитиною.

– Постригти? Поголити? – Запитує перукар.

– І те, і інше, – відповідає чоловік.

Після того, як майстер закінчує, чоловік каже:

– А тепер пострижіть малюка, а я поки сходжу за газетою.

Проходить багато часу, а чоловіка немає.

– Куди ж пропав твій батько, – втративши терпіння, накидається перукар на хлопчика.

– Це зовсім не мій тато, – злякано відповідає хлопчик.

– Цей дядько підійшов до мене на вулиці і запитав: “Хочеш безкоштовно постригтися?”

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