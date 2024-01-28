Анекдот дня: как Сарочка мужа Фирочки окрутила

Всем привет и с днем воскресным! И пусть он окажется для нас всех чудесным! Что пожелать вам? Развлекайтесь, отдыхайте (но и меру соблюдайте!).
И, конечно, наш одесский анекдот читайте:
Фирочка Сарочке:
– Как это ты так быстро моего мужа окрутила?
– А я сразу взяла быка за рога.
– Согласна – моя вина!..
Хотите больше анекдотов? Ищите здесь:
- Про обновку Сарочки;
- Почему Абрам расстался с Фирой;
- Сара встретила любовницу мужа;
- Яша, Йосик и красотка с Дерибасовской;
- Циля хочет соблазнить мужа подруги.