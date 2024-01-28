Анекдот дня: как Сарочка мужа Фирочки окрутила

Уроженка Одессы стала первой космической туристкой из Украины Уроженка Одессы, ныне живущая в США, Лина Бороздина вернулась из космического туристического полета. Она стала первой украинкой, побывавшей в космосе как туристка. Полет осуществлялся в рамках галактической программы Galactic06. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: когда закончится черная полоса Привет, неунывающие одесситы! Хорошенько поработали, теперь можно и отдохнуть! «Одесская жизнь» дарит вам утреннюю порцию позитива. И желает мира и лада в ваших семьях, и чтобы в жизни каждого было больше белых полос. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: где лучше всего проводить отпуск Доброе пятничное утро, одесситы! Устали? Мечтаете о полноценном отпуске? Если кому-то из нас сейчас не доступен любимый вид отдыха, всегда есть беспроигрышный вариант. ПОДРОБНЕЕ