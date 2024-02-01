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Анекдот дня: как Яша узнал, что Сара рисует

Анекдот дня: как Яша узнал, что Сара рисует

Доброе утро, одесситы! Начинаем четверг исключительно с позитива. Редакция «Одесской жизни» предлагает традиционный утренний анекдот для поднятия настроения в первый день февраля:

На свидании Яша спрашивает Сару:

— Вы, наверное, Сарочка, любите рисовать?

— Да, Яша. А как Вы узнали?

— По бровям видно!

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Редакция ПРОФИЛЬ

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