Анекдот дня: как Яша узнал, что Сара рисует

Анекдот дня: как Рабиновича в суде оштрафовали Доброе утро, одесситы! Как быстро летит время — уже не просто середина рабочей недели, но и последний день января. Но для нас это не повод для грусти, поэтому предлагаем поднять настроение традиционным утренним анекдотом: ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как Софа зуб вырвала Доброе утро, одесситы! Редакция «Одесской жизни» желает вам продуктивного вторника, хорошего настроения и положительного заряда на весь день. Предлагаем утреннюю дозу позитива — традиционный анекдот: ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: самый дорогой подарок, который сделал дядя Изя Утро доброе, одесситы и все примкнувшие к таковым! Выходные провели удачно? К новым трудовым свершениям готовы? Ну, а если не совсем, то пусть вас взбодрит чашка крепкого ароматного кофе и наш традиционный одесский анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Спортсменка из Одессы завоевала две золотых медали на престижном турнире по стрельбе Одесская спортсменка Кристина Остапенко завоевала две золотые медали на престижном международном турнире «H&N-Cup 2024» по пулевой стрельбе, который проходил в немецком Мюнхене. Это ее первые медали на соревнованиях такого уровня. ПОДРОБНЕЕ