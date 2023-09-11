Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: коротко о семейной жизни Софочки и Мони

Анекдот дня: коротко о семейной жизни Софочки и Мони

Привет, неунывающие одесситы! Хорошенько отдохнули перед предстоящей трудовой неделей? Как это – вставать неохота и настроения нет?.. Ну уж что-то, а утреннюю порцию позитива мы вам обеспечим! И пожелаем мира и лада в ваших семьях, и чтобы близкие вам только радовали и никогда не огорчали.

И по традиции – вот вам для поднятия бодрости духа наш одесский анекдот. Давайте-ка узнаем, как обстоят дела в семье одесситов Софочки и Мони.

Софочка – подруге:

– Знаешь, Циля!?.. Живем мы с Моней вроде бы хорошо… Но все равно мине таки кажется, шо он более удачно женился, чем я вышла замуж!..

Семейная ссора

Удачный размен

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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