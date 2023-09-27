Анекдот дня: шо купила Софа на Привозе

Доброе утро, одесситы! Сегодня среда, день рабочий, но можно таки по-быстрому смотаться на Привоз и пополнить запасы. Заодно прогуляться — на людей посмотреть и себя показать, как героиня нашего утреннего анекдота:
— Пять сумок тащишь, Софочка! И шо ты на Привозе прикупила?
— 20 кило не Вашего дела!
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