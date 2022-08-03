Анекдот дня: Симочка и обручальное кольцо

Доброе утро, Одесса! Самый разгар рабочей недели и расслабляться еще рано. И поэтому собрались с силами – и вперед!..

А для утренней зарядки позитива ловите анекдот от «Одесской жизни». Что ж, продолжим тему семьи и женщин:

– Симочка, можно вас на минутку спросить? С чего это ви носите обручальное кольцо не на той руке?

– Смешно сказать! Я вышла замуж не за того человека.

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