Анекдот дня: Симочка и обручальное кольцо

Доброе утро, Одесса! Самый разгар рабочей недели и расслабляться еще рано. И поэтому собрались с силами – и вперед!..
А для утренней зарядки позитива ловите анекдот от «Одесской жизни». Что ж, продолжим тему семьи и женщин:
– Симочка, можно вас на минутку спросить? С чего это ви носите обручальное кольцо не на той руке?
– Смешно сказать! Я вышла замуж не за того человека.
Еще больше одесских анекдотов:
- Почему замолчала Сара?
- У Фимы и Цили трения;
- Саре подарили кольцо с бриллиантом;
- Беседуют две одесситки;
- Циля – первая красавица Одессы.