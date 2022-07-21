Анекдот дня: у Фимы и Цили трения

Анекдот дня: Рабинович и цыгане Доброе утро, Одесса и одесситы! Да уж – не хочет оставлять нас враг в покое – так и норовит ракетами достать… Но мы все равно держимся и по возможности не унываем, ведь все плохое рано или поздно закончится. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: ссора Сары и мужа Доброе утро Одесса. Ночь была непростой – снова по нам запускали ракеты россияне, пострадали мирные жители. Нам еще многое предстоит сделать: восстанавливать разрушения, строить заново. И лучше это делать с улыбкой. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Яков Соломонович и накопления на черный день Доброе утро, Одесса! И с новой рабочей неделей. Пусть она будет продуктивной, чтобы заработанного хватало на все: и на жизнь, и на черный день отложить, и ВСУ помочь. ПОДРОБНЕЕ