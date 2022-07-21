Анекдот дня: у Фимы и Цили трения

Доброе утро, Одесса и одесситы! Да уж – не хочет оставлять нас враг в покое – так и норовит ракетами достать… Но мы все равно держимся и по возможности не унываем, ведь все плохое рано или поздно закончится.
Доброе утро Одесса. Ночь была непростой – снова по нам запускали ракеты россияне, пострадали мирные жители. Нам еще многое предстоит сделать: восстанавливать разрушения, строить заново. И лучше это делать с улыбкой.
Доброе утро, одесситы! Немного тревожным выдался вчерашний день… Ну, будем надеяться, что хоть воскресенье не подкачает, и мы сможем полноценно отдохнуть. А если и «позависать» в сети, то исключительно развлечения ради, или, например, затем, чтобы почитать наши утренние анекдоты.
Доброе утро, одесситы! Сегодня суббота, а значит, кто-то может вполне законно отдохнуть, расслабиться (при условии, что этому не помешают звуки сирен, разумеется) и куда-нибудь отправиться (но только не на пляж!).