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Анекдот дня: у Фимы и Цили трения

Доброе утро, Одесса! Рабочая неделя движется к окончанию. И пусть она закончится без трений, как на работе, так и дома. Или пусть они буду приятными.

— Фима, я слышал у вас с Цилей были трения?

— Были, но в хорошем смысле.

пара карикатура

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Редакция ПРОФИЛЬ

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