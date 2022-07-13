Анекдот дня: Саре подарили кольцо с бриллиантом

Анекдот дня: чем занимаются по вечерам порядочные женщины? Доброе утро, Одесса! Надеемся, что сегодняшний день будет менее тревожным, чем вчерашний. «Одесская жизнь» желает вам сегодня не отказывать себе в маленьких удовольствиях и предлагает вашему вниманию утренний анекдот о вечернем времяпровождении порядочной одесситки Цили. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: не важно, какого пола невеста, если… Доброе утро, Одесса. Начинается трудовая неделя, и не только у нас, но и президента. Которому вскоре предстоит поломать голову над петицией о легализации однополых браков. Она всего за неделю собрала необходимые 25 тысяч голосов. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: два еврея пришли в публичный дом Всем привет и с воскресным днем! Будем надеяться, что это воскресенье станет таким же спокойным, как и вчерашняя суббота. «Одесская жизнь» желает провести его с пользой, например, посетив какое-нибудь заведение. Не обязательно злачное, хотя… ПОДРОБНЕЕ