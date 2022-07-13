Анекдот дня: Саре подарили кольцо с бриллиантом

Доброе утро, Одесса! Неделя подходит к своему экватору, а значит надо приободрится. И не терять оптимизма. Помним, что из любой ситуации есть выход, даже если он не вполне стандартный.
Вот, например, как оригинально муж сумел прикрыть на время рот своей болтушке Саре.
— Я Саре купил кольцо с бриллиантом, так она две недели уже со мной не разговаривает.
— Почему?!
— Такое было условие.
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