Анекдот дня: Циля – первая красавица Одессы

Сегодня, 17 февраля, «Одесская жизнь» предлагает вашем вниманию анекдот про нелегкую жизнь одесситки Цили. Начните свой день с позитивного настроя!
Разговор двух одесситок:
– Циля, ты слышала такое мнение, что чем красивее женщина, тем сложнее у нее с замужеством?
Циля, горько вздыхая:
– Фира, судя по моей личной жизни, – я таки первая красавица Одессы!
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