Анекдот дня: почему замолчала Сара?

Доброе утро, одесситы! Желаем, чтобы сегодняшний день обошелся без тревог во всех смыслах, пусть он будет удачным и продуктивным. И пусть в ваших семьях царят мир и покой (в самом хорошем смысле этого слова). Не забываем: иногда молчание – золото.
И сегодня мы узнаем, почему замолчала Сара:
– Изя, а шо это Сару совсем не слышно?
– Та она сорвала голос, доказывая мне, шо умеет таки молчать…
Другие одесские анекдоты:
- Кого любит Рабинович;
- Что Роза делает вечером;
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- Саре подарили кольцо с бриллиантом.