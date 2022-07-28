Анекдот дня: почему замолчала Сара?

Анекдот дня: кем работает Изя? Доброе утро, мы из Одессы! Да, вчерашний день выдался немного тревожным. Будем надеяться, что сегодня нам повезет намного больше. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: жалобная книга по-одесски Доброе утро, Одесса! Пусть это утро будет добрым, без тревог душевных и воздушных, а рабочий день плодотворным. А для зарядки позитивом на предстоящий день ловите наш анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Новорожденные одесситы установили маленькое равноправие На прошедшей неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 156 маленьких украинцев, что на 10 детей больше, чем неделей ранее. Население Одессы за неделю пополнило три двойни. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: кого любит Рабинович Доброе утро, Одесса! Понедельник настраивает нас на рабочий лад, но и о любви забывать не стоит. Вот Рабинович не забывает… ПОДРОБНЕЕ