Анекдот дня: путин и Финляндия в НАТО

Доброе утро, одесситы! Сегодня, как ожидается, в Одессе будет греметь… Но не пугайтесь: это всего лишь весенняя гроза. Хотя и та, другая «гроза», увы, остается в силе… Но мы, как обычно, бодрости духа не теряем. А для зарядки позитива «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию новый анекдот военных дней.

– Владимир Владимирович, вы слышали, Финляндия приняла решение вступить в НАТО!!!

– Да? Это что же, мы теперь за снова Железным Занавесом будем?

– Не, теперь за Позорным Забором.

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