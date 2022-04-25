Анекдот дня: путин попал в ад

Анекдот дня: из жизни блондинок в военное время Доброе утро, одесситы! Сегодняшний субботний день день накануне большого и светлого праздника Пасхи мы призываем вас провести в мире, любви и согласии с близкими, а также с хорошим настроением и верой с нашу скорую Победу. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: старушка молится в церкви Доброе утро, мы из Одессы! А это значит, что унывать – это не про нас.

«Одесская жизнь» призывает всех сохранять сохранять спокойствие в любой ситуации и не терять веры и надежды. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: какие две новости сообщил капитан «Москвы» своим матросам? Высмеять врага, уже наполовину его победить. Тем более, когда для этого есть все поводы. Сегодняшний анекдот — про крейсер «Москва», который, словно послушная собачка, пошел туда, куда его послали украинские пограничники на острове Змеиный… ПОДРОБНЕЕ