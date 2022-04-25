Анекдот дня: путин попал в ад

Доброе утро, мы из Одессы! И, стало быть, не унываем, несмотря на ох, какое непростое для нас время.
«Одесская жизнь» призывает начать эту неделю с позитива и предлагает вашему вниманию анекдот о том, о чем мечтают сейчас украинцы (а ведь если очень-очень захотеть, мечты рано или поздно сбываются).
Путина после смерти отправили в ад. Но поскольку у него было хорошее поведение, ему разрешили спуститься в Москву. Он спустился, прогулялся, зашел в московский бар, заказал рюмку водки и спрашивает бармена:
– Крым наш?
– Да, Крым наш, – ответил бармен.
– А Донбасс наш?
– Да, Донбасс наш.
– Ну, а Киев тоже наш?
– Конечно, тоже наш.
Путин с удовольствием выпил рюмку и потом говорит:
– А сколько я должен заплатить?
– 100 гривен.
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Фото: Диалог.UA