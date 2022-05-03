Анекдот дня: эволюция демократии в россии

Анекдот дня: о чем говорили по телефону Зеленский и Байден? Доброе утро, мы из Одессы! И, соответственно, нам не страшны ни горе, ни беда. Так что не теряем бодрости духа и надеемся, что все плохое в нашей жизни очень скоро закончится. И соблюдаем комендантский час, разумеется.

А для поднятия настроения «Одесская жизнь» подготовила для вас очередную порцию утреннего позитива. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: почему в «Звездных войнах» нет россиян? Доброе утро, Одесса! Сегодня первый майский день и мы надеемся, что для всех нас он будет удачным. Украинцы вообще, несмотря на войну и связанные с ней сложности, смотрят в будущее с оптимизмом. ПОДРОБНЕЕ