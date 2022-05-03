Анекдот дня: эволюция демократии в россии

Доброе утро, мы из Одессы! И, соответственно, нам не страшны ни горе, ни беда. И хотя прошедшее вчера 2 мая приятным не назовешь, теряем бодрости духа не стоит. Все плохое в нашей жизни очень скоро закончится.
Эволюция демократии в России:
Бесят люди с плакатами политического содержания.
Арест.
Бесят люди с плакатами.
Арест.
Бесят люди…
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