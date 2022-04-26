Анекдот дня: как узнать, что путин врет?

Доброе утро, мы из Одессы! И, стало быть, не унываем, несмотря на ох, какое непростое для нас время.
«Одесская жизнь» призывает начать эту неделю с позитива и предлагает вашему вниманию анекдот о том, о чем мечтают сейчас украинцы (а ведь если очень-очень захотеть, мечты рано или поздно сбываются).
Доброе утро, одесситы! Сегодняшний субботний день день накануне большого и светлого праздника Пасхи мы призываем вас провести в мире, любви и согласии с близкими, а также с хорошим настроением и верой с нашу скорую Победу.
Высмеять врага, уже наполовину его победить. Тем более, когда для этого есть все поводы. Сегодняшний анекдот — про крейсер «Москва», который, словно послушная собачка, пошел туда, куда его послали украинские пограничники на острове Змеиный…
Доброе утро, одесситы! Как говорится, война войной, а Пасха по расписанию. Да, большой и светлый праздник – уже в это воскресенье. Так что не падаем духом!
А для создания позитивного настроя «Одесская жизнь» предлагает вашему вниманию забавный предпасхальный анекдот. Кстати, вы ничего не забыли купить к празднику?..