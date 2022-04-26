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Анекдот дня: как узнать, что путин врет?

Анекдот дня: как узнать, что путин врет?

Доброе утро, Одесса. Начинается новый день, а значит пришло время свежего анекдота. К сожалению, война продолжается, так почему бы нам вновь не посмеяться над путлером.

Как понять, когда путин врет? – Когда путин открывает рот

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Редакция ПРОФИЛЬ

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