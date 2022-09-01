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Анекдот дня: прочему матерится Роза Марковна?

Анекдот дня: прочему матерится Роза Марковна?

Доброе утро, Одесса! Ну, вот и лето пролетело как один миг, а многие и не заметили. Да, к тому же, в этот раз ни на пляже (по крайней мере, людям здравомыслящим) побывать не удалось, ни в море окунуться. Ну и как тут не… Скажем так, не высказать свое огорчение в нецензурной форме?!
Однако сильно расстраиваться все же не стоит – ведь и в осени есть много хорошего. Ну а лето… Следующее лето будет намного лучше, мы гарантируем это.

А чтобы начало осени началось на позитивной ноте, ловите очередной анекдот от «Одесской жизни». На этот раз вспомним нашу старую знакомую Розу Марковну – еще ту любительницу крепких словечек, кстати:

– Роза Марковна, пожалуйста, не материтесь!..

– Ну вот, я к вам с душой, а вы мне о манерах!

мат, прикол

Мат и мама, прикол

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Редакция ПРОФИЛЬ

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