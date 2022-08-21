Анекдот дня: почему Фима расстался с Симочкой

Анекдот дня: блондинка и сила мысли Доброго субботнего утра, Одесса! Кто забыл – сегодня выходной. А значит можно поспать подольше. А нашим читателям желаем всегда верно соотносить события жизни с реальностью. Чтобы не уподобляться героине сегодняшнего анекдота. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: умный сосед и барабан Доброе утро, Одесса! Ну вот и дождались мы пятницы – а значит совсем скоро можно хоть на время забыть о работе и заняться… ну, например, любимым хобби. Или родным время уделить. Или сходить куда-то (лишь бы тревоги воздушные не помешали). ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Фира и развод Доброе утро, Одесса! Еще не выходные, и даже не пятница. Так что одесский анекдот для поднятия настроения с утра просто необходим. ПОДРОБНЕЕ