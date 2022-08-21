Анекдот дня: почему Фима расстался с Симочкой

Доброе утро, Одесса и одесситы! Итак, воскресенье – день веселья, или, по крайней мере, отдыха от трудовых будней. Желаем вам провести это время с пользой для души и тела и не ссориться с близкими.
А для утренней зарядки предлагаем вашему вниманию одесский анекдот:
– Фима, как у тебя с Симочкой?
– Расстались.
– А шо случилось?
– Я думал, шо любимая, а посчитал – дорогая!!!
Еще больше одесских анекдотов:
- Фира и развод;
- Мойша решил жениться на молодой;
- Симочка и обручальное кольцо;
- Изя жалуется на секс с Сарой;
- У Фимы и Цили трения.