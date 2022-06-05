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Анекдот дня: о чем мечтает Роза Марковна?

Анекдот дня: о чем мечтает Роза Марковна?

С добрым воскресным утром, Одесса! Сегодня воскресенье, а значит можно никуда не торопиться, как следует выспаться, сытно позавтракать и зарядиться позитивом на весь день (только на пляжи, чур, ни ногой!). А поможет вам в этом утренний анекдот от «Одесской жизни».

…Понятное дело, что все мы мечтаем сейчас об одном. Но! И о своих личных желаниях забывать все же не стоит. А о чем мечтает небезызвестная нам Роза Марковна?

– Роза Марковна, за шо вы сейчас мечтаете больше всего?

– Больше всего я мечтаю за платье…

– За новое платье?

– Нет, не за новое – за влезть в старое…

Роза Марковна

Фото с Facebook-страницы Каблук

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Редакция ПРОФИЛЬ

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