Анекдот дня: о чем мечтает Роза Марковна?

С добрым воскресным утром, Одесса! Сегодня воскресенье, а значит можно никуда не торопиться, как следует выспаться, сытно позавтракать и зарядиться позитивом на весь день (только на пляжи, чур, ни ногой!). А поможет вам в этом утренний анекдот от «Одесской жизни».
…Понятное дело, что все мы мечтаем сейчас об одном. Но! И о своих личных желаниях забывать все же не стоит. А о чем мечтает небезызвестная нам Роза Марковна?
– Роза Марковна, за шо вы сейчас мечтаете больше всего?
– Больше всего я мечтаю за платье…
– За новое платье?
– Нет, не за новое – за влезть в старое…
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