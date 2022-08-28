Анекдот дня: за что Соня пилит мужа?

Доброе утро, Одесса! Итак, воскресенье. А это значит – отдыхаем, высыпаемся, вкусняшками объедаемся, близких радуем и с ними же не ссоримся, деньги лишние не тратим, жен любим, мужей не пилим.

А для «разгона» ловите наш утренний анекдот:

Жена пилит мужа:

– Яша, ну таки зачем ты купил новую расчёску, тебе что, уже некуда деньги девать?

– Соня, риба моя, я тебя умоляю, у старой расчёски поломался зуб.

– И ты, из-за одного зуба, купил себе новую расчёску?

– Соня, но таки ведь это был последний зуб!!!

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Карикатуры Евгения Крана