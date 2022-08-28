Анекдот дня: за что Соня пилит мужа?

Доброе утро, Одесса! Итак, воскресенье. А это значит – отдыхаем, высыпаемся, вкусняшками объедаемся, близких радуем и с ними же не ссоримся, деньги лишние не тратим, жен любим, мужей не пилим.
А для «разгона» ловите наш утренний анекдот:
Жена пилит мужа:
– Яша, ну таки зачем ты купил новую расчёску, тебе что, уже некуда деньги девать?
– Соня, риба моя, я тебя умоляю, у старой расчёски поломался зуб.
– И ты, из-за одного зуба, купил себе новую расчёску?
– Соня, но таки ведь это был последний зуб!!!
Еще больше анекдотов:
- Зачем Саре дорогая свадьба;
- Моня и пирог;
- Одесситка выбирает шубу на базаре;
- Абрам, Сара, ресторан…
- Бабушка Соня и скайп.
Карикатуры Евгения Крана