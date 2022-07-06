Анекдот дня: про утро Розы Марковны

Доброе утро Одесса! Рабочая неделя в разгаре. Так что желаем всем хорошо потрудиться, чтобы потом хорошо отдохнуть.

И пусть у вас в семье не будет таких вот Роз Марковн, как в нашем сегодняшнем анекдоте.

Неправильно говорить: «У Розы Марковны выдалось плохое утро».

Правильно будет сказать: «Утро не задалось у всей семьи».

Еще анекдоты: