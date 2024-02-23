Анекдот дня: про одесские приключения и родственников гениев

В Одессе говорят, что если ты можешь пройти по Приморскому бульвару без улыбки на лице, значит, тебе просто не понравилось, как они тебя обманули на рынке.

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В Одессе каждый день — это как приключение. Особенно когда ты идешь за хлебом и возвращаешься с концертным билетом, новым другом и приглашением на свадьбу.

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В Одессе каждый второй — родственник гения. Первый, конечно, сам гений, а второй — его двоюродный брат, который до сих пор живет в коммуналке и чинит часы на Дерибасовской.

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