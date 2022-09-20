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Анекдот дня: Абраша, деньги и женщины

Анекдот дня: Абраша, деньги и женщины

Доброе утро, Одесса! Идет рабочая неделя – и, стало быть, усердно трудимся и зарабатываем деньги. Хотя… может быть и не в деньгах счастье? Тут уж каждый решает для себя сам.

А для утренней зарядки позитивом ловите наш анекдот:

Абраша, я вам таки скажу:

– Когда у Вас появляются деньги – у Вас появляются женщины!

– Появляются женщины – таки пропадают деньги!

– Пропадают деньги – пропадают женщины!

– Пропадают женщины – появляются деньги…

Абраша, если Ви сможете из этого замкнутого круга убрать женщин – Ви таки будете сказочно богаты!

Жена нашла заначку мужа

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Карикатура Евгения Крана

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Редакция ПРОФИЛЬ

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