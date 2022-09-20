Анекдот дня: Абраша, деньги и женщины

Новорожденные одесситы: сколько малышей появилось на свет за прошедшую неделю? На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 164 маленьких украинца, что на шесть детей больше, чем неделей ранее. За неделю население Одессы пополнили две двойни.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: утренняя «зарядка» Марка Давидовича Доброе утро, Одесса и одесситы! Итак, воскресенье – день, когда можно вволю выспаться, как следует отдохнуть и набраться сил перед очередной рабочей неделей. А что может придать заряд бодрости на весь день, как не утренняя зарядка? И вовсе не смартфонов. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Сара и бокс Доброе утро, Одесса и одесситы! Сегодня входной, а значит можно отдохнуть, хоть ненадолго отвлечься от рабочих будней и уделить больше внимания своим близким и, например, заняться любимым хобби. ПОДРОБНЕЕ