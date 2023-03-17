Анекдот дня: Моня рассказал, что дешевеет, когда все дорожает

Анекдот дня: Циля хочет соблазнить мужа подруги Доброе утро, никогда не унывающие одесситы! А пожелаем-ка мы вам в этот день тревог поменьше, а успехов во всех делах побольше, заработков немалых, мужей-жен верных и друзей-подруг не «заклятых». ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: за что Сема любит свою жену? Доброе утро, одесситы. Хотя сегодня среда, середина напряженной трудовой недели, это не повод не улубнуться с утра. А поможет в этом наш одесский анекдот. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Зяма обожает гороскопы Доброе утро, Одесса! Предлагаем вам очередной утренний анекдот из жизни одесситов. И пусть у вас все будет хорошо не только в гороскопах. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Моня рассказал, почему перестал ходить на свадьбы Доброе утро, Одесса! Лучший способ начать новую рабочую неделю с нового одесского анекдота. И пусть в вашей жизни будет побольше свадеб и поменьше похорон. ПОДРОБНЕЕ