Анекдот дня: Моня рассказал, что дешевеет, когда все дорожает

Доброе утро, одесситы! Помним, что жизнь не только дорожает, но и продолжается. А потому давайте не опускать руки от неприятностей, а искать выход из них. И не зыбываем улыбаться.
— Моня, шо за жизнь? Доллар дорожает, безин дорожает, продукты дорожают…
— Но среди этого бардака есть таки и хорошая новость — цены на яхты упали!
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