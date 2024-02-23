Анекдот дня: про одеські пригоди та родичів геніїв

В Одесі кажуть, що якщо ти можеш пройти Приморським бульваром без посмішки на обличчі, значить, тобі просто не сподобалося, як вони тебе обдурили на ринку.

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В Одесі кожен день — це як пригода. Особливо коли ти йдеш по хліб і повертаєшся з концертним квитком, новим другом і запрошенням на весілля.

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В Одесі кожен другий — родич генія. Перший, звісно, сам геній, а другий — його двоюрідний брат, який досі живе в комуналці й лагодить годинники на Дерибасівській.

У нас є й інші анекдоти: