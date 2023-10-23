Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: про пессимиста и оптимиста

Анекдот дня: про пессимиста и оптимиста

Доброе утро, одесситы! Что – понедельник день тяжелый?.. Для пессимистов – возможно и так, а для оптимистов – это начало новой недели, которая непременно окажется лучше предыдущей. А вы, кстати, к какому типу себя относите?

Но и тем и другие не помешает наш традиционный утренний анекдот, верно?

Беседуют пессимист и оптимист. Пессимист:

– Черт! Дни летят со страшной силой! Не успеешь оглянуться, как месяц пролетел!

Оптимист:

– Ага! И опять получка!..

Гороскоп для оптимистов и пессимистов

 

Оптимист, пессимист и прагматик

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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