Анекдот дня про Мойшу, Абрама и сахар

Доброе утро, одесситы! В связи с пятницей, заряд энергии у многих стремится к нулю. А потому, чтобы оставаться еще денек на плаву и таки сделать сегодня хорошие дела, читайте традиционный утренний анекдот от «Одесской жизни».
Пришел Абрам в гости к Мойше:
— Абрам, тебе сколько ложечек сахара — пять или шесть?
— Три, но чтоб я видел!
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