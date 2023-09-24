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Анекдот дня: как отвадить незваных гостей

Анекдот дня: как отвадить незваных гостей

Всем привет и с воскресным днем! Надеемся, настроение с утра у вас хорошее? И да не испортят его ни козни вражеские ни гости незваные.

А у кого настрой с утра, что называется «ниже плинтуса», советуем начать день с забавного одесского анекдота, в чем с удовольствием поможет «Одесская жизнь».

Ну, а о непрошеных гостях-то мы не зря заговорили. Давайте-ка послушаем совет мудрого Абрама:

– Абрам, что делать? Посоветуй! Ко мне так часто ездят гости… Сил нет!

– Это раз плюнуть: бедным одолжите по десятке, а у богатых попросите одолжить по сотне… Поверьте, что и те и другие будут обходить вас десятой дорогой.

Карикатуоа про непрошеных гостей

Мудрый Абрам

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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