Анекдот дня: как отвадить незваных гостей

Всем привет и с воскресным днем! Надеемся, настроение с утра у вас хорошее? И да не испортят его ни козни вражеские ни гости незваные.
А у кого настрой с утра, что называется «ниже плинтуса», советуем начать день с забавного одесского анекдота, в чем с удовольствием поможет «Одесская жизнь».
Ну, а о непрошеных гостях-то мы не зря заговорили. Давайте-ка послушаем совет мудрого Абрама:
– Абрам, что делать? Посоветуй! Ко мне так часто ездят гости… Сил нет!
– Это раз плюнуть: бедным одолжите по десятке, а у богатых попросите одолжить по сотне… Поверьте, что и те и другие будут обходить вас десятой дорогой.
У нас есть и другие анекдоты:
- Когда после гостей остался на душе осадок;
- Как правильно давать милостыню;
- К кому пришел в гости Цукерман?
- Тетя Бася пришла в гости к Рабиновичам;
- Как Яша Рабинович салон связи посетил.