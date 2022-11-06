Анекдот дня: как одессита Яшу в гости звали

Доброе утро, Одесса! Итак, воскресенье – день отдыха, веселья, визитов в гости, ну, или принятия гостей у себя дома. Давайте-ка начнем этот день на позитивной ноте! А что может с утра так поднять настроение, как не свежий анекдот от «Одесской жизни»?

…Одесса. Разговор двух евреев:

– Яша! Здравствуйте вам!

– Наконец-то, я вас таки серьезно дождался!

– А не желаете ли, заглянуть к нам на огонек, отведать наваристого, куриного супчика, да под перцовочку? Там моя Циля уже готовится и стелет праздничную скатерть!

– Ой, да таки с удовольствием!

– Тогда, Яша, держите список продуктов, ступайте до рынка! А за деньги совершенно не переживайте, мы непременно вернем их вам как-нибудь, уже таки позже и при первом же удобном случае!

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