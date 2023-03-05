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Анекдот дня: тетя Бася пришла в гости к Рабиновичам

Анекдот дня: тетя Бася пришла в гости к Рабиновичам

Доброе утро, одесситы и все примкнувшие к таковым! Воскресенье, как известно, день веселья и отдыха от будничных забот. А как еще можно отвлечься и развлечься, как не наведавшись в гости?

Вот только прежде чем идти, настоятельно советуем прочитать наш сегодняшний анекдот (и сделать нужные выводы, конечно):

В гости к Рабиновичам пришла тетя Бася.

– А где родители, как они себя чувствуют? – спрашивает она у открывшей ей дверь маленькой Розочки.

– Они дома, но у них плохо со зрением.

– Почему ты так решила?

– А папа сказал: «Видеть не могу эту зануду». А мама: «А я еще больше».

Тетя приехала в гости

Визит тетя, карикатура

Тетя и малыш

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Редакция ПРОФИЛЬ

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