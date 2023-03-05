Анекдот дня: тетя Бася пришла в гости к Рабиновичам

Доброе утро, одесситы и все примкнувшие к таковым! Воскресенье, как известно, день веселья и отдыха от будничных забот. А как еще можно отвлечься и развлечься, как не наведавшись в гости?
Вот только прежде чем идти, настоятельно советуем прочитать наш сегодняшний анекдот (и сделать нужные выводы, конечно):
В гости к Рабиновичам пришла тетя Бася.
– А где родители, как они себя чувствуют? – спрашивает она у открывшей ей дверь маленькой Розочки.
– Они дома, но у них плохо со зрением.
– Почему ты так решила?
– А папа сказал: «Видеть не могу эту зануду». А мама: «А я еще больше».
Другие наши анекдоты:
- Рабинович мерзнет на остановке;
- Яша и черная икра;
- Как одессита Яшу в гости звали;
- Рабинович слышит стук в дверь…
- Про Абрама, который просит Сару спеть гостям.