Анекдот дня про Мойшу, Абрама та цукор

Доброго ранку, одесити! У зв’язку з п’ятницею, заряд енергії у багатьох прагне нуля. А тому, щоб залишатися ще день на плаву і зробити сьогодні хороші справи, читайте традиційний ранковий анекдот від “Одеського життя”.
Прийшов Абрам у гості до Мойші:
– Абраме, тобі скільки ложечок цукру – п’ять або шість?
– Три, але щоб я бачив!
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