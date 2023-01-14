Анекдот дня: Моня таки женился – и что теперь?

Анекдот дня: после развода Циля сильно поправилась Доброе утро, Одесса и одесситы! Рабочая неделя подходит к концу, сегодня пятница, так что вечером держите себя в руках. Не переборщите, подобно Циле. ПОДРОБНЕЕ

На одесском бульваре Жванецкого появился диковинный объект (фотофакт) Поразительная это вещь – одесские штучки (диковинки, цацки-пецки). Они иногда вдруг вырастают перед вами на одесских улицах, причем, совершенно неожиданно. Так получилось и с диковинным объектом (кстати, очень доброй задумкой) на бульваре Жванецкого. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: Роза Соломоновна завела молодого любовника Доброе утро, неунывающие одесситы! Не теряем оптимизма, несмотря на все временные трудности. Тем более, что у некоторых проблемы по сравнению с нашими – ого-го! ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: что посоветовала Фирочка подруге на выданье? Доброе утро, одесситы и все, примкнувшие к таковым! Надеемся, что все вы загадали на Новый год свои самые заветные желания. А также более чем уверены, что большая часть из них непременно сбудется. ПОДРОБНЕЕ