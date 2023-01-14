Анекдот дня: Моня таки женился – и что теперь?

Доброе утро, Одесса! «Одесская жизнь» поздравляет всех с наступившим старым новым годом и желает, чтобы в этом году все-все ваши желания исполнились. Но вот только всегда ли мы желаем того, что действительно полезно для нас? Да минует нас участь героя сегодняшнего анекдота:
– Моня! Говорят, ты таки женился?
– Таки да!
– Ну, и как?
– Курить – нельзя! Пить – нельзя! Гулять – нельзя!
– Жалеешь, что женился?
– Жалеть тоже нельзя!
Еще больше анекдотов:
- Моня кардинально меняет свою жизнь;
- Почему Яша не курит?
- О коварстве некрасивых женщин;
- Мойша решил жениться на молодой.