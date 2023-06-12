Анекдот дня: почему Изе нельзя много мороженого

Утро доброе, Одесса! Да, будем надеяться, что сегодня оно точно будет добрым, несмотря на понедельник.

А вы знали, что на днях отмечался Всемирный день мороженого? И если на выходных вы им не полакомились, то самое время сделать это сегодня. Но, чур, меру знайте! А почему, узнаете из нашего сегодняшнего анекдота:

– Изя! Не ешь так много мороженого!

– Почему?

– Пукнешь – отморозишь себе ноги!

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А, кстати, вы знаете, как выбрать вкусное и качественное мороженое в Одессе?