Анекдот дня: почему Изе нельзя много мороженого

Утро доброе, Одесса! Да, будем надеяться, что сегодня оно точно будет добрым, несмотря на понедельник.
А вы знали, что на днях отмечался Всемирный день мороженого? И если на выходных вы им не полакомились, то самое время сделать это сегодня. Но, чур, меру знайте! А почему, узнаете из нашего сегодняшнего анекдота:
– Изя! Не ешь так много мороженого!
– Почему?
– Пукнешь – отморозишь себе ноги!
Еще больше одесских анекдотов есть у нас:
- Как правильно делать чай своей половинке;
- Софа первый раз попробовала виски;
- Рабинович ест сало;
- Как скромный Изя подарки получал;
- О чем молится Роза Марковна перед воротами Привоза?
А, кстати, вы знаете, как выбрать вкусное и качественное мороженое в Одессе?